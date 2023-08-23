الحبس لمروجي المخدرات ببئر مراد رايس

امر قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة بإيداع شابين في العقد الثالث من العمر الحبس المؤقت. مع إصدار امر بالقبض ثلاثة أشخاص آخرين وذلك على خلفية تورطهم في ترويج المخدرات الصلبة. إضافة إلى مادة الكوكايين.

وتم حجز كمية من مادة الكيف المعالج اكثر من 4 كلغ ،مع اكثر من 7 غ من مادة المخدرات الصلبة (كوكايين). مع حجز 24 كبسولة من نوع البريقابالين و 32 قرص من نوع ترامادول مع حجز مركبة تستعمل في الترويج.

وجهت للمتهمين تهم تتعلق بحيازة وشراء المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية قصد إعادة البيع بطريقة غير مشروعة. في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات في هذه القضية لاحقا.

