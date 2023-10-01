الحبس لمروج المؤثرات العقلية بعين النعجة

أمر قاضي بمحكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة بإيداع شاب في العقد الثالث من العمر رهن الحبس المؤقت. بالمؤسسة العقابية الحراش هذا بعد قيامه بترويج المؤثرات العقلية بشتى أنواعها .على مستوى أحد الأحياء بقطاع الاختصاص مدينة “عين النعجة “.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال عالجتها مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية جسر قسنطينة. بأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس التي تمكنت من توقيف المتهم في حالة تلبس. بعد ان ضبط بحوزته حوالي 1706 كبسولة من المؤثرات العقلية، مع حجز سلاح أبيض محظور. و مبالغ مالية ناتجة عن ترويج هذه السموم، حيث تم العثور على مبلغ مالي بقيمة 1.527000 دج.

المتهم و اثناء مثوله للتحقيق وجهت له جنح حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، التخزين قصد البيع وحيازة سلاح أبيض محظور.