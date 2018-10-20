الحبس لمروج مخدرات إحتجز شابا ببلدية بني دقن بغليزان 

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني درقن بدائرة زمورة، من وضع حد لنشاط مروج مخدرات و تحرير شخص محتجز من طرفه.

حيث تعود الوقائع إلى وصول بلاغ من إلى الفرقة مفاده أن شخص قام بإحتجاز شاب البالغ من العمر 22 سنة داخل منزل مع التهديد بقتله.

على إثرها تنقل أفراد الفرقة درقن مدعمين بفصيلة الأمن والتدخل بغليزان إلى عين المكان أين وجدوا المسكن مغلق حيث بعد محاصرته تم تحرير الشخص المحتجز و إيقاف المشتبه فيه.

بعد تفتيش المنزل تفتيشا دقيقا تم حجز 49.10غ من الكيف المعالج، داخل علب السجائر مهيأة للبيع بالإضافة إلى مبلغ مالي يفوق 15مليون سنتيم كعائدات لبيع المخدرات.

فبعد انجاز ملف قضائي تم تقديم الشخص الموقوف أمام العدالة أين أودع الحبس.