الحبس لمسافر ضبط بحوزته أكثر من 1000 قرص “اكستازي”

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بإيداع مسافر الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. بعدما ضبط بحوزته على اكثر من الف قرص مهلوس من نوع إكستازي. كان بصدد إدخالها إلى الجزائر بعد إقتنائها من فرنسا.

تفاصيل قضية الحال تعود بعد خضوع احد المسافرين للتفتيش الدقيق لأمتعته. من قبل أعوان الجمارك بالمحطة البحرية لميناء الجزائر كان على متن باخرة

لنقل المسافرين قادمة من مرسيليا،حيث تم العثور بحوزته حوالي 10050 قرص مهلوس من نوع إكستازي. كان بصدد ادخالها الى الجزائر .