الحبس لمسبوقين قضائيا بعد اعتدائهما على رجال القوة العمومية بشراڨة

أمر قاضي محكمة الجنح بشراقة بإيداع شابين في العقد الثاني و الثالث من العمر رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. بعد قيامهما بالتعدي على رجال القوة العمومية بواسطة أسلحة بيضاء محضورة.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال تمت معالجتها من قبل مصالح الدرك الوطني الذين قاموا بتوقيف المتهمين. مسبوقين قضائيا في عدة قضايا، كانا يقومان بزرع الرعب وسط الأحياء السكنية بمدينة الشراقة. خلال توريجهما للمخدرات والأقراص المهلوسة. وبعد محاولة توقيفهما من قبل عناصر الأمن تم الاعتداء عليهم بواسطة أسلحة بيضاء محضورة. وبعد توقيفهما و تقديمهما على العدالة بموجب إجراءات المثول الفوري، وجهت لهما جنح الاعتداء بالعنف على أفراد القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم مع سبق الإصرار والترصد، إهانة أحد أفراد القوة العمومية بالقول أثناء تـأدية مهامهم قصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم ورفض الامتثال لتعليمات أو إشارات رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم. مع الأمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت وتأجيل جلسة محاكمتهما الأسبوع المقبل.

وحدثت الواقعة بتاريخ 4 جويلية 2024، والتي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو يوثق الحادثة.

وباشرت مصالح الدرك الوطني، البحث والتحري ليتضح أن المشتبه فيهما مسبوقان قضائياً، ويقومان بزرع الرعب وسط الأحياء السكنية بمدينة الشراقة. من أجل بسط السيطرة والترويج للمخدرات والأقراص المهلوسة.

كما أفضت التحريات المكثفة لرجال الدرك الوطني إلى تحديد هويتهما، أين تـم ترصدهما وذلك بالتنسيق الدائم مع الجهات القضائية المختصة.

وأسفرت العملية عن توقيف المعنيان بمسكنهما بعد الحصول على إذن مكتوب بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة.