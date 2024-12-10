الحبس لمسبوق قام بسرقة مجوهرات ومبلغ فاق 350 مليون سنتيم من عائلة ببئرخادم

التمس وكيل الجمهورية اليوم لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. و100 ألف دج غرامة مالية نافذة للمتهم “ك.ن” .عن تهمة السرقة بالتسلق طالت منزل أحد جيرانه ببئرخادم والاستيلاء على مجوهرات و مبالغ مالية فاقت 350 مليون سنتيم.

وقائع القضية حسب ما دار بجلسة المحكمة تعود بعد قيام الضحية رفقة عدد من أفراد عائلته. كل من “ز.م.أ”,”س.ش”,”م.ع” “ح ب” بشكوى لدى مصالح الأمن، بخصوص تعرض مسكنهم للسرقة من طرف المتهم. الذي قام بإقتحام منزل العائلة و سرقة مبالغ مالية بقيمة 145 مليون سنتيم. بالاضافة إلى مجوهرات بقيمة 200 مليون سنتيم وأغراض أخرى من بينها حاسوب، وأغراض أخرى ثمينة.

وعليه فتحت مصالح الأمن الملف للتحري فيه، وتمكنت من التوصل للمتهم المدعو”ك.ن”. وتحويله على العدالة بموجب إجراءت المثول الفوري للمحاكمة وفقا للقانون.

المتهم و أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة، طالب العفو من هيئة المحكمة. وصرّح أنه قام ببيع تلك المجوهرات بقيمة 20 مليون سنتيم، وبعد التماس وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها، حُدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة لاحقة.