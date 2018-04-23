الحبس لمشعوذة اتّخذت من منزلها وكرا لممارسة طقوس السّحر والنصب

تمكّنت عناصر المصلحة الولائيّة للشرطة القضائية الفرقة الجنائية بأمن ولاية عين تموشنت خلال الأسبوع الماضي.

من توقيف امرأة تمارس النّصب والاحتيال عن طريق الشّعوذة، متّخذة من مسكنها مكانا لممارسة طقوس الشعوذة خصوصا فئة النساء.

التحريات التي باشرتها ذات المصلحة على إثر شكاوي بعض المواطنين، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيها .

ويتعلّق الأمر بالمدعوة “ب.م” 43 سنة، أين تم وضع خطّة محكمة للإطاحة بها و بعد ترصّد لها و لجميع تحركات الزبائن الوافدين عليها.

وبعد تفتيش مسكنها وفق إذن بالتفتيش تم توقيفها في حالة تلبس، وهي تمارس طقوس الشعوذة مع حجز أدوات تستعمل في الشعوذة.

(حبر و قلم خشبي- كتاب مجلد يستعمل في الشعوذة – طلاسم و أحراز معدة لضحاياها – رصاص – كبريت …إلخ).

بالإضافة إلى مبلغ مالي ما يقارب20000 دينار جزائري يعتبر من عائدات الشعوذة.

المشتبه فيها تم تقديمها أمام محكمة عين تموشنت أين صدر في حقها حكم يقضي بعقوبة سنة واحدة حبسا نافدة مع أمر إيداع.

وغرامة مالية نافدة قدرها 20000 دينار جزائري بتهمة النصب و ممارسة مهنة العرافة و التنبؤ بالغيب .