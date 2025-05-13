الحبس لمشعوذة بعد قيامها بطقوس السحر والشعوذة بالعاصمة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد بإيداع مشعوذة “ع.ق” رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة، بعد قيامها بطقوس السحر والشعوذة.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال، تم إلقاء القبض على المتهمة في حالة تلبس من قبل عناصر للشرطة القضائية بالجزائر وسط، بعد شكوى رفعها الجيران ضد المتهمة “ب.ع” المسماة بـ “القزانة سامية” التي تم ضبطها في حالة تلبس، تقوم بمارسة أفعال العرافة والتنبؤ بالغيب مقابل مبالغ مالية. عن طريق استعمال الطلاسم والسحر والشعوذة.

وبعد تفتيش منزلها، تم العثور على مبالغ مالية معتبرة، وأدلة تثبت استغلال منزلها وكراً لأعمال العرافة وطقوس السحر، متمثلة في دمى بلاستيكية، أعمدة شموع، مطحنة نحاسية قديمة، مطحنة يدوية خشبية، أعشاب غير محددة النوع،كمية كبيرة من مادة الرصاص، ملابس داخل أكياس بلاستيكية مبللة، مجموعة معتبرة من الصور الفوتوغرافية لأشخاص غرباء، وثلاثة مصاحف قرآنية.

هذا وقد وجِّهت للمتهمة تهمة النصب والاحتيال عن طريق ممارسة أعمال السحر والشعوذة.