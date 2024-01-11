الحبس لمشعوذة بعد نصبها على المواطنين وسلبهم أموالهم بشراڨة

أمر قاضي بمحكمة الجنح بشراڨة بإيداع إمراة في العقد السادس من العمر رهن الحبس المؤقت. بالمؤسسة العقابية القليعة على خلفية متابعتها بالشعوذة و النصب على مواطنين مع سلبهم مبالغ مالية معتبرة.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها بعد رفع شكوى من طرف شابة في العقد الثالث من العمر. ضد هذه المراة في العقد السادس من العمر. تقيم بمنطقة شراقة تتهمها بالشعوذة و النصب والاحتيال عليها مقابل مبالغ مالية معتبرة هذا بعدما اوهمتها بانها طبيبة اعشاب.

وبعد التحريات تم القاء القبض عليها من طرف عناصر الدرك الوطني، متلبسة بأعمال الشعوذة من أجل العلاج و الاحتيال. على المواطنين بهدف سلبهم اموالهم.

كما تم حجز بحوزتها على أوراق البرد ،الى جانب كمية من الملابس المستعملة ،وأمشاط وعطور و نظارات شمسية أعشاب وقارورات و علب مساميك ،على غرار صور شمسية فوتوغرافية لأشخاص مجهولين ،و جلود حيوانية حديثة بها دبایس و بقايا معدات التجميل ،وغيرها من الطلاسم ،الى جانب مبالغ مالية معتبرة.