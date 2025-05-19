الحبس لمشعوذة ومرافقيها في العاصمة

أمر قاضي محكمة الجنح بسيدي امحمد بإيداع مشعوذة (40 سنة) رفقة مساعديها الثلاثة في العقد الثالث من العمر، بتهمة ممارستهم أعمال السحر والشعوذة على مستوى حي بلوزداد بالعاصمة.

وبعد مثول المتهمين أمام نيابة محكمة سيدي امحمد عن طريق إجراءات المثول الفوري. بعد تقديمهم من قبل عناصر الأمن الحضري الثاني، وتوقيفهم في حالة تلبس. تم العثور بحوزتهم على معدات وطلاسم كانت تستعمل في الشعوذة. كما تم العثور بحوزتهم على 27 قرصاً مؤثراً عقلياً من نوع بريقابلين.

وقد وجهت لهم تهم تتعلق بجنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة، جنحة اتخاذ السحر والشعوذة مهنة له وممارسة عمل من أعمالها بغرض الحصول على منفعة مادية ومعنوية. ترتب عليها ضرر جسدي ومعنوي أدت إلى المساس بحرمة والحياة الخاصة وشرف الأشخاص وترويج لها عمدي. وجنحة النصب، والترويج العمدي للمخدرات.