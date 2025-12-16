الحبس لمصلح مكيّفات هوائية بعد نصبه على جارته وسرقة أموالها

فتحت محكمة الجنح بسيدي امحمد اليوم الثلاثاء ملف قضية كهل في العقد الخامس من العمر مصلّح المكيفات الهوائية على خلفية قيامه بسرقة و النصب على جارته بعد سلبها مبلغا ماليا بغرض شراء الدواء لابنها المعاق.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها إلى 15 اكتوبر المنصرم بعد شكوى رفعتها ضده جارته بالعاصمة، هذا بعدما أوهمها بشراء الدواء لابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة مقابل منحه مبلغ 18000 دج، وبمجرد استلامه النقود فر ولم يظهر اي إثر.

المتهم مثل صبيحة اليوم الثلاثاء أمام قاضي الجنح بسيدي امحمد لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده الذي قضى بإدانته بعقوبة عام حبساً نافذاً و100 الف دج غرامة مالية نافذة ،عن تهم السرقة و النصب، حيث أنكر التهم المنسوبة إليه وصرّح أنه قام بإرجاع لها جزء من المبلغ بقيمة 11000 دج ،في انتظار ارجاع لها بقية المبلغ، كونه لم يتمكن من شراء لها ذلك الدواء، الذي لم يكن بوصفة طبية، مضيفا بذلك أنه حاول مساعدتها و وتفاجأ بالمتابعة القضائية ضده، ملتمسا من هيئة المحكمة بتبرئته، في حين حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة 6 جانفي الداخل.