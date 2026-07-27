الحبس لمغني “راب” وشركائه لترويجهم المخدرات وسط الأحياء الشعبية

أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة مغني الراب المعروف في الوسط الشعبي “البا” وشركائه. على خلفية قيامهم بترويج المخدرات وسط الاحياء الشعبية بالعاصمة بمنطقة ذبيح شريف عبر دراجة نارية.

المتهمون ويتعلق الامر بكل من مغني الراب المكنى “البا” المدعو (ي.ماسينسا)رفقة شركائه كل من “ش.شريف” طالب جامعي سنة اولى محاسبة مالية. و المتهم “ف.م” المكنى زاكوشا و “ح.م.رضا” والمتهم”د.وليد” صاحب صفحة لبيع الملابس على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى جانب كل من “ا.بلال” ،”م.م.طاهر”.

وتغيب عن جلسة المحاكمة المتهم الهارب من العدالة المدعو “شريف” المنحدر من ولاية خنشلة الممول الرئيسي للمخدرات

وأثناء تفتيش المتهمين من قبل عناصر الأمن ثم العثور بحوزة المكنى زاكوشا على 67 أمشاط من المؤثرات العقلية. أي حوالي ألف حبة من نوع “بريغابالين” كانت مخبأة بإحكام فوق سطح منزله بالعاصمة كان يقوم بتوزيعها على شركائه من المتهمين من أجل ترويجها وسط احياء العاصمة.

كما ثم العثور على البعض الاخر من المتهمين وبحوزتهم كمية من القنب الهندي واسلحة من الصنف السادس ومسدس كهربائي. وسكين من الحجم الكبير الى جانب العثور بحوزتهم على مبالغ مالية معتبرة نتيجة ترويج هذه السموم .

المتهمون واثناء مثولهم امام هيئة محكمة الجنح بسيدي امحمد وجهت لهم تهم تتعلق بحيازة ونقل وتوزيع المخدرات و حمل أسلحة بدون مبرر شرعي. بالإضافة كذلك إلى حمل سلاح من الصنف السادس بدون مبرر شرعي.

من جهته التمس وكيل الجمهورية ضدهم تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. مع التماس مصادرة المحجوزات ،في حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى الاسبوع المقبل.

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