الحبس لمنتحل صفة وكيل جمهورية لدى محكمة الشراقة

امر قاضي التحقيق بمحكمة الجنح ببئر مراد رايس بإيداع المدعو”ح .و” رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. بعد ان قيامه بإنتحال صفة وكيل جمهورية لدى محكمة الشراقة، وتارة اخرى عقيد بصفوف الجيش الوطني الشعبي.

هذا وقد وجهت له جنحة القيام بالتدخل بغير صفة في وظيفة عمومية والقيام بعمل من أعمال هذه الوظيفة “انتحال صفة”. منصوصة بالمادة 242 من قانون العقوبات وكذا جنحة النصب والاحتيال المنصوص عليها بالمادة 372 من قانون العقوبات .

قضية الحال عالجتها مصالح الدرك الوطني ببئرمرادرايس التي تمكنت من إلقاء القبض على المدعو “ح .و “. بعدما قدم نفسه على أساس أنه وكيل جمهورية لدى محكمة الشراقة أو عقيد بصفوف الجيش الوطني الشعبي.