الحبس لموظف سابق بالبنك بعد اختلاس أموال شقيقه

عالجت محكمة الجنح بسيدي امحمد، ملف قضية موظف سابق بالبنك (الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط) على خلفية قيامه باختلاس حوالي 100 مليون سنتيم من حساب شقيقه.

المتهم (ش.ب) مثُل أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد، وجهت له جنحة خيانة الأمانة و انتحال صفة. حيث صرّح أنه كان يعمل كمدير بالبنك سابقا (الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط). مضيفا أن شقيقه هو من كلفه بفتح حساب له من أجل صب أمواله وأنه قام بسحب الأموال بأمر من شقيقه.

فيما صرحت هيئة دفاع الضحية الذي تغيب عن جلسة المحاكمة وحضر دفاعه. الذي صرح أثناء مرافعته أن المتهم قام بسحب مبلغ يتجاوز 90 مليون سنتيم. من حساب الضحية دون أخذ إذن منه، ولم يحرر له أي وكالة عند الموثق، ملتمسا قبول تاسيسه. طرف مدني واعادة تكييف الوقائع الى جنحة اختلاس أموال خاصة من البنك و سوء استغلال الوظيفة. كون أن المتهم هو من قام بالاجراءات. مضيفا أن عملية اختلاس الأموال تمت عبر مراحل، وان موكله تضرر كثيرا، كما طالبت هيئة دفاع الضحية. من القاضي بفتح تحقيق تكميلي واحتياطي المطالبة بتعويض قدره 15 مليون دينار جزائري عن الضرر الذي اصاب موكلها.

فيما التمست ممثل نيابة محكمة الجنح بسيدي امحمد ضد المتهم، تسليط أقصى العقوبة. هذا وقدد حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة لاحقة.

