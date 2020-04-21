الحبس من 5 إلى 10 سنوات في حق المعتدي على الإمام

أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي على تشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على الّإمام، استجابة لوزارة الشؤون الدينية.

وقال زغماتي اليوم الثلاثاء، أن العديد من الأئمة تعرضوا لإعتداءات جسدية، مضيفا أن الإمام يخضع إلى أحكام القانون الوظيفي العمومي.

وتابع: “قصد تعزيز الحماية يقترح المشروع تشديد العقوبات الإهانة والتعدي حيث تكون في حالة الإهانة الحبس من سنة إلى 3 سنوات مع غرامة مالية من 200.000دج الى 500.000 دج”.

وأضاف: “وفي حالة الاعتداء تكون العقوبة السجن من 5 الى 10 سنوات مع غرامات مالية، يقترح المشروع الأفعال المتعلقة بتخريب أو هدم أو تدنيس أماكن العبادة”