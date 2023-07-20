الحبس من 7 إلى 10 سنوات يهدد عصابة أحياء زرعت الرعب في أوسط السكان ببرج الكيفان

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج. في حق 5 متهمين موقوفين عن تهمة الانخراط والمشاركة في عصابة أحياء، مع التماس 10 سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين فارين عن نفس التهم.

بحيث جرى توقيف المتهمين لزرعهم الرعب والخوف يين أوساط سكان حي برج الكيفان شرقي العاصمة.

كما كشفت جلسة المحاكمة أن المتهمين الموقوفين ويتعلق الامر بكل من المدعو ” ب.ع الكريم”، ” ب.م”، ” “ب.ع الله” المكنى ” الكحلة”. ” ك.ح”، “ف.ل ” وبعد خلاف حول المخدرات ” القنب الهندي”. نشب شجار عنيف بالقرب من مزرعة محاذية للمقبرة المسيحية ببرج الكيفان، تم استعمال فيه كلاب مفترسة يحوزونها بدون وثائق، بغرض إثارة الرعب بها. على غرار أسلحة بيضاء من مختلف الأصناف منها سيوف كبيرة الحجم، وسواطير وبندقية صيد وشماريخ تم رشقها.

فيما ضد الشقيقين “”ب.ع الله” و”ب.م” اللذين بسببهما تحول الخلاف الى حرب عصابات بعد دخولهما الى المزرعة. لأجل اخراج كيس بلاستيكي أسود اللون يحوي على أسلحة بيضاء، تستعمل لهذا الغرض.

كما مكنت العملية بعد مداهمة مسكن المتهم ” ب.ع الكريم” من حجز عدة أسلحة بيضاء. مخبأة بداخل فرن قديم في بهو المنزل.

زتتمثل في 3 سواطير ذات مقبض حديدي من الحجم الكبير، وسيف من الحجم الكبير. بالاضافة الى ذلك كلب مفترس اسود اللون.

وخلال الجلسة حاول كل متهم تفنيد ما جاء في محاضر الشرطة التي استعانت خلال التحقيق في الملف. على فيديو وثقته كاميرا مراقبة بالحي مسرح الجريمة.

كما راح المتهمون يتراشقون التهم فيما بينهم، محاولين اقناع القاضي بأن المعركة التي نشبت بينهم لا تتعدى خلاف بسيط.

وتم فضه لاحقا من طرف سكان الحي، غير أن المحكمة واجهت كل متهم بالفيديو الذي وثق الوثائع متذ بدايتها. إلى غاية وصول رجال الضبطية أين هرب المتهمون باتجاه المقبرة المسيحية لأجل استدراجهم لاحتواءها على أسلحة بيضاء مهيأة لأي مشاجرة.