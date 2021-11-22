الحبس وغرامة مالية لشقيقين إعتديا لفظيا على أعوان الحماية المدنية

تابع فوج من أعوان الحماية المدنية بالعاصمة، يضم 8 أعوان، شقيقين قضائيا، أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء.

واتهم أعوان الحماية المدنية، الشقيقين، بالإعتداء عليهم لفظيا بالسب والشتم، خلال تأدية مهامهم. وجاء ذلك، في أعقاب تدخلهم للاخماد حريق نشب بمسكن المتهمين الشقيقين بالحميز شرق العاصمة.

وتبين من خلال جلسة المثول الفوري، على مستوى محكمة الجنح بالدار البيضاء، أن القضية أحيلت على المحكمة. عقب شكوى تقدم بها 8 أعوان للحماية المدنية، أمام فرقة الدرك الوطني بالحميز.

وجاء في الشكوى، تعرضهم إلى اعتداء، من قبل ربا أسرة. ويتعلق الأمر ب”رضا” و”رضوان” خلال تدخلهم لاخماد حريق بمسكنهما العائلي الواقع بحي المرجة بالحميز، في ساعة متأخرة من الليل.

مضيفين في شكواهم، أن رضوان تعرض إليهم بالسب والشتم تخللتها عبارات مخلة بالحياء، على غرار البصق على الوجه.

تعبيرا عن غضبهم لوصول الفرقة في وقت متأخر،،لإنقاذ اطفالهما من خطر الموت عن طريق الاختناق.

كما كان رضا شقيقه، يوجه هو الآخر عبارات مشينة، مما عرقلهم في تأدية مهامهم. بالإضافة لتعرضهم إلى الإهانة أمام الملأ، خاصة وأن موقع الحادث كان يشهد حشد غفير من المواطنين.

وعليه تم توقيف المعنيين “رضا” و”رضوان” وإحالتهم أمام محكمة الجنح، بتهم السب والشتم.

تصريحات أعوان الحماية المدنية المتقدمين بالشكوى

كما أفاد الضحايا أعوان الحماية المدنية جميعهم، خلال الجلسة، على تعرضهم إلى الاهانة عن طريق السب والشتم، والبصق، من طرف كلا المتهمين الشقيقين. خاصة المتهم “رضوان” الذي لم يكف على توجيه عبارات قبيحة لهم، رغم محاولة الضابط ونقيب بالدرك، تهدئته.

وواصل المتهم، الاعتداء عليهم لفظيا، رغم إطفاء النيران، واسعاف الأطفال بايصلالهم بسيارة الإسعاف لمدهم بالاكسجين.

وقال سائق الشاحنة للقاضي، أن فوج الحماية وصل في ظرف قياسي، وتمكن من اخماد الحريق دون تسجيل خسائر بشرية. حيث شاهد زميله بعد اطفائه الحريق وحمله طفلة بين يديه لاسعافها.

وكان المتهم “رضوان” يسمعه عبارات قبيحة، يخجل المرء أن يسمعها.

في حين صرح العون “عيسى” أنه رغم محاولته تهدئة المتهم رضوان، بعد وصول الفوج الثاني للحماية المدنية، ونزوله من شاحنة الاطفاء، الا أنه واصل شتمهم بنفس الوتيرة0 إلى غاية اخماد النيران واسعاف الأطفال، الأمر الذي جعلهم يتمسكون بشكواهم أمام مصالح الأمن والعدالة.

المتهمان وخلال مواجهتهما بالافعال والوقائع المنسوبة إليهما، حاولا إنكار جزء من الوقائع للتملص من المسؤولية الجزائية. حيث ارجعا السبب إلى حالة القلق والتوتر التي كانا فيها، من هول الحريق. ولوصول فريق الحماية في وقت متأخر، ملتمسين من الضحايا العفو عنهما.

وأمام من ورد من وقائع وقعت محكمة الجنح توقيع عقوبة عام حبسا نافذا في حق المتهم “رضوان”. و6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ للمتهم الثاني “رضا”. كما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة العامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف دج في حق كل واحد منهما، مع الايداع من الجلسة.

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