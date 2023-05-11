الحبس يهدد أربعيني اعتدى على ابن الحي بسكين مسببا له شللا بيده بالعاصمة

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا. في حق “ف.محمد” لتورطه في قضية اعتداء. استعمل فيها سكين “كلونداري”، راح ضحيتها ابن الحي ” ب.محمد الصديق”. الذي تعرض إلى شلل كلي بيده جراء الضربة التي تلقاها.

وحسب مجريات المحاكمة فإن الوقائع انطلقت بتاريخ 13 مارس 2022، بحي مايا بمدينة القبة، أين وقعت مشاجرة بين المتهم والضحية. بسبب خلافات قديمة تعود إلى سنة 2018. سببها قيام المتهم باستئجار سيارة من عند ضحيته باعتباره صاحب محل لغسل السيارات. فتعرض إلى حادث مرور تسبب في اتلافها بالكامل.

وخلالها طالب المتهم بمبلغ مالي تعويضا عن الضرر الذي لحق بمركبته، فسلمه الضحية مبلغ 35 مليون سنتيم ققط. باعتبار أن السيارة مؤمنة. وهو الأمر الذي لم يعجب المتهم، فيقي على خلاف مستمر مع الضحية.

وقبل يوم المشاجرة بـ15 يوما، نشبت مناوشات كلامية خفيفة بين الضحية والمتهم في محل الحلاقة بالحي. الأمر الذي جعل المتهم يفكر في الثأر بنفسه فجلب سكينا واخفاه بين ملابسه. وتوجه لمنزل الضحية لأجل ملاقاته، فسمع الضحية الذي كان بالحي يرعى بالكباش، وتوجه الى المتهم لاستتفسار منه عن سبب الطلب في ملاقاته.

ولما وصل الضحية إلى حي “مايا” الذي يبعد عن مقر سكناه بضعة أمتار وجد المتهم في انتظاره على متن دراجة نارية. وبمجرد الاقتراب منه، راح يلوّح في السماء بالسكين. قبل أن يباغته بطعنة قوية في الذراع الأيسر، مسببا له جرحا عميقا. فتدخل بعض السكان لفض الشجار، من بينهم شقيق الضحية.

وخلص تقرير الطبيب الشرعي أن الضربة التي تعرض لها الضحية قوية جدا وعنيفة. سببت له شللا كليا على مستوى أصابع يده مما أفقده الحركة أو مزاولة العمل بها.

واعترف المتهم بأنه اعتدى على ضحيته سلسلة استفزازت تعرض لها، لكونه شخص مريض يتابع العلاج عند أخصائي نفساني. وبيوم الوقائع هو من اتصل به لأجل ملاقاته. وعند وصوله أشهر في وجهه سكينا فسحب هو الآخر سكينا كان معه، وتبادلا الضربات بواسطتهما، قبل أن يصيبه في يده.