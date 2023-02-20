الحبس يهدد خياطة تمتهن النصب سلبت ضحاياهن 136 مليون سنتيم بالعاصمة

ألقت مصالح الامن بالعاصمة على صاحبة ورشة خياطة. مختصة في النصب على ” الخياطات”. حيث نصبت على العشرات منهن، وسلبتهن مبالغ مالية معتبرة، تحت غطاء معاملات تجارية. مستعملة طرقات تدليسية واحتيالية، موهمة ضحاياهن بوضعهن في موقع الشراكة معها. في مشروع الخياطة الذي تشتغل فيه. مع منحهن فوائد وهي الطريقة التي تمكنت المتهمة من استدراج اكبر عدد من الضحايا.

وفي الجلسة مثلت المتهمة اليوم الاثنين، وفقا لاجراءات الاستدعاء المباشر، بعد متابعتها من طرف نيابة محكمة الدار البيضاء بتهمة النصب. أين اعترفت بجزء من الوقائع المنسوبة اليها، مصرحة أمام القاضي، أنها حقيقة قبضت مبالغ مالية من ضحاياهن الخياطات. اللائي مثلن منهن 3 في الجلسة كأطراف مدنية، وكان الغرض من ذلك -حسبها-. هو مساعدتها في مشروع الخياطة الذي باشرته، ومن ثمة تمكن كل واحدة منهن بفوائد. معترفة في خضم تصريحاتها أنها الضحية ” فتيحة” أقرضتها مبلغ 23مليون سنتيم لأجل استثمارها في الخياطة.

وقامت بإرجاع لها مبلغ 4 ملايين مع منحها 2 مليون كفائدة. كما اضافت أن الضحية الثانية ” خديجة” اقرضتها مبلغ 80 مليون سنتيم لنفس الغرض.

وقد ارجعت لها منها مبلغ 29 مليون سنتيم، كما منحتها اللضحية الثالثة مبلغ 4 ملايين ونصف تقريبا. وأرجعته لها لاحقا، ناكرة المتهمة في نفس السياق النصب على ضحاياهن كما تدعين في شكواهن.

الى ذلك تنازلت ضحيتين اثنتين عن طلب تعويض مالي أمام المحكمة، ملتمستين من القاضي. اعادة مبالغهن المالية محل النصب، فيما تمسكت احداهن بمنحها مبلغ 10 ملايين سنتيم جبرا بالاضرار اللاحقة بها.

وأمام ما تم ذكره التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 20 الف دج في حق المتهمة، فيما احيلت القضية للمداولة للنطق بالحكم لاحقا.

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