الحبس يهدد رب أسرة “مخمور” تسبب في حادث مرور جسماني ببرج الكيفان

تسبّب رب أسرة في حادث مرور جسماني على مستوى حي بن زرقة ببرج الكيفان شرقي العاصمة. مما خلف إصابة لسيارة الضحية الذي وبعد وقوع الحادث. تعرض إلى السب والشتم من طرف المتهم الموقوف المدعو ” ب.الياس”.

ولم يتوقف المتهم الذي كان في حالة سكر متقدمة عند هذا الحد بل راح يهدد الضحية. بواسطة مفتاح السيارة كما رفض الخضوع لإجراء تحاليل الدم بالمستشفى.

ومثل المعني أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد لمواجهة جنحة السب والشتم ورفض الخضوع للتحاليل البيولوجية.

وتبين من خلال جلسة المحاكمة أن المتهم بيوك الوقائع تم توقيفه في حدود الساعة الرابعة صباحا. بحي بن زرقة ببرج الكيفان بعد التسبب في حادث مرور خلفت اضرار مادية لسيارة الضحية.

كما تبين أن المتهم أنه بليلة الوقائع احتسى 8 قارورات من المشروبات الكحولية، ثم اقتاد سيارته في الاتجاه المعاكس.

وبعد الحادث المروري نزل من سيارته وراح يسب الضحية بعد الاصطدام بسيارته ، ثم انتزع منه مفاتيح السيارة وراح يهدده.

وبعد تنقل رجال الشرطة لعين المكان وتوقيف المتهم ، وخلال اخصاعه للتحاليل الطبية لفحص نسبة الكحول في الدم تعنت المتهم ورفض ذلك.

وصرح المتهم للقاضي بأنه خلال إصطدامه بسيارة الضحية كان مفعول الخمر. قد زال بحيث انطلق من منزله بحي ” رافيقو” بالاربعاء متجها الى حي سواشات.

مضيفا المتهم أيضا لرئيس الجلسة بأنه الضحية هو الذي تسبب في الحادث المروري ناكرا التهم المنسوبة اليه.

وأمام ما ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و100 الف دج. غرامة مالية نافذة في حق المتهم ” ب.ا”.