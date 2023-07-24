الحبس يهدد رب أسرة يحترف سرقة “الخردوات” في الأحياء السكنية بالعاصمة

ألقت عناصر الضبطية القضائية القبض على رب أسرة يمتهن سرقة الخردوات من المنازل ، مستعملا سيارته الخاصة في تنقلاته بين أحياء، باب الزوار والدار البيضاء.

ونم تقديم المتهم الموقوف ويتعلق الأمر بالمدعو “خ.أ “، أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء للمحاكمة اليوم الاثنين،وفقا لاجراءات المثول الفوري لمتابعته بتهمة السرقة.

المتهم الموقوف حسب ما كشفت عنه جلسة محاكمته، وقع في قبضة الشرطة. عقب تنفيذه عملية سطو طالت منزل الضحية الاولى “خ.محمد” بحي رابية بباب الزوار. بعدما ضبط المتهم داخل منزله ” فيلا فخمة ” ،اوهو متلبس بسرقة بعض الأغراض. مستغلا المتهم انصراف الضحية الى المسجد لاداء صلاة المغرب.

حسب تقرير الشرطة الإخباري، فقد تمكنت ذات المصالح من حجز أدوات مسروقة. تتمثل في أدوات الترصيص، تبلغ قيمتها 20 مليون سنتيم. كما تم استغلال القرص المضغوط الذي جلبه الضحية، ما سهل عملية تحديد هوية الفاعل .

وفي الجلسة تبين أن المتهم مقيم بضواحي مدينة الحميز ومسبوق في قضايا مماثلة. كما بلغ عدد ضحاياه اربعة أشخاص الذين حضروا الجلسة للتأسس كأطراف مدنية في القضية.

من جهته المتهم اعترف في محضر سماعه أنه اقتحم منازل الضحايا بواد السمار والحميز وباب الزوار، وسطا على بعض الأغراض، مستعملا سيارة من نوع “بيكانتو” بيضاء اللون، التي أقر بأنه استأجرها لعلاج زوجته المريضة، كما أن السرقات التي نفذها كانت لدواعي كونه عاطل عن العمل منذ قرابة سنة.

وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم فيما طالب الضحايا بمبالغ مالية تراوحت بين 40 و60 الف دج جبرا بالاضرار اللاحقة بهم.