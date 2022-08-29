الحبس يهدد عشريني اعتدى على جده بعصا!

مثل أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء شرق العاصمة اليوم الاثنين شاب عشريني لمواجهة تهمة التعدي على الأصوال اضرارا بجده والد أمه.

وأفاد الجد الضحية في شكواه أمام الجهات الامنية بأنه تعرض للضرب من طرف حفيده الاصغر بواسطة عصا خشبية على مستوى الظهر.

وبعد توقيف المشتكى منه وسماعه في محاضر رسمية تم تحويله أمام وكيل الجمهورية. ليتم متابعته بتهمة التعدي بالعنف على الأصول.

المتهم خلال مثوله أمام قاضي قسم الجنح لم يتوقف عن البكاء معربا عن ندمه. وراح يقبّل يدي جده محاولا استعطافه للصفح عنه.

وهو ما التمسه الجد الضحية من القاضي معلنا له عن مسامحته كونه شاب في مقابل العمر والحبس لا يليق به.

ومن جهته قاضي الحكم أنب المتهم مطوّلا على فعلته، خاصة وأن الجد الضحية شخص كبير في السن لا حول له ولا قوة. في حاجة ماسة لمده يد العون ومرافقته بالحسنى.

وأمام ماورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف دج.