الحبس يهدد عصابة حاولت سرقة منزل مقاول بالعاصمة

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء، 3 متهمين في العشرينات من العمر، بجنحة السرقة بالكسر. راح ضحيتها مقاول يقطن بمدينة الدار البيضاء شرقي العاصمة، عقب اقتحام حرمة منزله ليلا، بغرض السرقة. قبل أن بتفاجأ المتهمون بتواجد بالضحية في المنزل، فلاذوا بالفرار خوفا من انكشاف أمرهم.

وحسب ما دار في جلسة محاكمة المتهمين الموقوفين فان الوقائع تعود إلى 5 مارس الفارط. أين عقد المتهمون ويتعلق الأمر بكل من “ف.ل”، ك.ب”، “ج.د” العزم على سرقة منزل الضحية. الذي يعدّ جار أحد المتهمين ” ك.ب”. هذا الاخير بعد عملية ترصد وتيقنه من مغادرة الضحية وعائلته الى ولاية ، اتفق مع المتهم الثاني شريكه ” ف.ل” على سرقة المنزل العائلي. فقام المتهم الثاني بالاستعانة بصديقه ابن الحي المدعو “ج.د”. هذا الاخير قبل الفكرة شريطة أن يتقاسم معهما ثمن المسروقات مناصفة.

وفي ليلة ال 15 مارس توجّه المتهمون إلى منزل ضحيتهم، في حدود الساعة الواحدة ليلا. إذ قام المتهم الولوج إلى الداخل عبر النافذة بعد تحطيمهتا. وخلالها قام المتهم ا “ف.ل” بالتوغل إلى غاية غرفة نوم الضحية.

وخلالها سمع الضحية حركة غريبة بالمنزل، فتناول كرسيا وأشعل النور بغرفته، وهو ما جعل المتهم وشريكيه يعودان أدراجهما ركضا نحو النافذة التي تسلّلا منها، وتمكنا من الفرار برفقة المتهم الثالث الذي كان في انتظارهم على متن مركبة من نوع “هاربين”.

وأفلح رجال الضبطية من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم ويتعلّق ألأمر بجار الضحية المدعو “ك.ب” بعد رفع البصمات من مسرح الجريمة، ليعترف المتهم بعد توقيفه عن شريكيه محل المتابعة، ليتم توقيفهما في نفس اليوم

وأمام ما ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب20 ألف دج، في حق جميع المتهمين.