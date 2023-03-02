الحبس يهدد عقيد مزيّف لمحاولته النصب على المواطنين مقابل حل مشاكلهم العقارية بالعاصمة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها في حق المتهم الموقوف ” ق.خ” دركي سابق. مسير مطعم حاليا بحي زرهوني مختاربالمحمدية شرقي العاصمة، لضلوعه في قضية نصب عن طريق انتحال صفة عقيد في الجيش.

وفي تفاصيل القضية التي عرضتها محكمة الحال، تم متابعة المتهم من طرف النيابة العامة، بتهم محاولة النصب. وانتحال وظيفة عمومية وعسكرية، في أعقاب شكوى تقدم بها أحد الأشخاص. ضد المتهم مفادها أن الاخير حاول النصب عليه، من خلال تقديم خدمة له لاجل تسوية مشكل اعترضه لتسويته أمام الجهات المختصة.

وتم توقيف المتهم بداخل مطعم الذي يقوم بتسييره، بعدما تبيّن خلال مجريات التحقيق الميداني. أن المتهم ينتحل صفة عقيد بالجيش، وله عديد الضحايا من قدم لهم وعود لتسوية مشاكلهم خاصة في مجال العقار.

المتهم وخلال مواجهته بالوقائع المنسوبة اليه أنكر جزء منها، مصرحا بأنه لم يقم بالنصب على ضحيته. وأنه لعب دور الوساطة بحكم أنه له معارف من أصدقائه لتسوية مشكل إداري اعترضه، نافيا انتحاله صفة عسكري، بحكم أنه سبق وأن التحق بسلك الدرك الوطني.

وأمام تمسك المتهم بالانكار القاطع لما نسب إليه، التمست دفاعه افادته بالبراءة التامة. لانعدام الدليل المادي في قضية الحال، وعليه قرر القاضي إحالة القضية للمداولة للنطق بالحكم بعد أسبوع.

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