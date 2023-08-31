الحبس يهدد مغترب ضبط متلبسا بحيازة مؤثرات “سوبيتكاس” في المطار

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء اليوم الخميس ، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق مغترب في الأربعينات من العمر. موقوف بسجن الحراش. ويتعلّق الأمر بالمدعو “ح.ه” الذي تم توقيفه من طرف شرطة الحدود بمطار هوّاري بومدين، في حالة تلبس بالجرم.

بحيث مكنت العملية من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة، من نوع “سوبيتاكس”، تمّ ضبطها بداخل 25 علبة. تم تعبئتها بين أمتعته، لتسهيل مهمة تمريرها عبر جهاز “سكانير”.

وحسب مجريات المحاكمة فان تقديم المتهم أمام الجهات القضائية، جاء بعدما قرّر دخول أرض الوطن، والمكوث بالعاصمة لمدة 5 أشهر. فقام باقتناء كمية معتبرة من المهلوسات من نوع “سوبيتكاس”. تقدر 25 علبة من عند طبيب يتابع عنده العلاج بفرنسا، وفق وصفة طبيّة. وعند بلوغه نقطة العبور بمطار هواري بومدين الدولي، تمّ العثور على المحجوزات مخبأة بإحكام بين أمتعته، إذ وبعد تفحّص الوصفة الطبية تبين يحوز على 15 قرص إضافي زيادة عن الأقراص المدوّنة بالوصفة الطبية.

ولدى مثول المتهم أمام قاضي الجنح، صرح بأن المؤثرات العقلية المضبوطة بحوزته موجهة للاستهلاك الشخصي تم اقتناؤها على طبيب فرنسي، كما أنّه تعمّد جلب كمية معتبرة منها، لأنه قرّر المكوث بأرض الوطن لمدة 5 أشهر وهذا خوفا من نفاذها، إلا أن وكيل الجمهورية أقنع المحكمة أن هذه السموم بمختلف أنواعها، مصدرها أوروبا، والكل يتعمّد تمريرها عبر نقاط العبور مثل المطارات والموانئ، كما أن الكمية المحجوزة تدّل على أنها موجّهة لغرض أخر غير الإستهلاك.