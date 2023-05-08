الحبس 3 سنوات لـ”شنوي” تشاجر مع ابن الحي ثم اعتدى عليه ب” بوشية”

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الإثنين 3 سنوات حبسا. في حق المتهم الموقوف ” ب.عبد الرحيم” المكنى ” الشنوي”. بعد إعادة تكييف الوقائع من جناية محاولة القتل العمدي. مع سبق الإصرار والترصد إلى جنحة الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض. راح ضحيتها ابن الحي المدعو ” عبد الرؤوف” لتعرضه الى اعتداء خطير. بواسطة سكين من نوع ” بوشية” كاد ان يكلفه حياته.

بتاريخ 11/7/2022 في حدود الساعة 11:00 صباحا تقدم الى مصلحه الأمن الحضري بحي “سباعات” المدعو ” د. رشيد”. بغرض التبليغ عن تعرض ابنه المدعوم “د.محمد عبد الرؤوف” للضرب بواسطة آلة حادة من قبل المدعو “ب.عبد الرحيم” المكنى “الشنوي” .

مضيفا أنه بتاريخ 4/7/2022 في حدود الساعة الخامسة على مستوى حي 536 مسكن بالسباعات. تم نقل ابنه الى المستشفى رويبة ثم مستشفى زميرلي وبعد خروجه تدهورت حالته الصحية مما تطلب المتابعه العلاج بذات المصلحة .

وعليه تنقلت عناصر الامن الى مقر اقامة الضحية بحي مواتسة، من اجل سماعه على محضر. وذكر الشاكي “عبد الرؤوف ” انه بتاريخ 4/7/2022 لما كان عائدا الى منزله على مستوى حي 536 مسكن شاهد المشتكى منه مختبئا له وراء العمارات. و فجأة باغته من الخلف واعتدى عليه بواسطه سلاح أبيض، المتمثل في سكين من نوع “بوشية”. موجها له عده طعنات على مستوى مناطق مختلفه من جسمه مما سببا له جروحا بليغة على مستوى ساعده الأيمن والأيسر. ادت الى سقوطه ارضا في الحين. ثم لاذ المشتكى منه بالفرار.

واضاف الشاكي ان سبب تعرضه لهذا الاعتداء راجع الى خلاف دار بينهما منذ حوالي شهر تقريبا.

المتهم يعترف..

ومواصلة للتحقيق تم سماع المشتبه فيه “ب. عبد الرحيم” صرح بانه لم يترصد للشاكي كما يدعي بل التقى معه ودار بينهما حوار تطور الى مناوشات كلامية ثم اشتباك بالايدي ثم تطور الى عراك وعليه قام بالاعتداء عليه بواسطه سكين أصابه بعدة جروح في انحاء مختلفة من جسمه ثم تخلص من أداة الجريمة ولاذ بالفرار مضيفا انا سبب الاعتداء الى ان الشاكي من المنحرفين ومروجين المخدرات في الحي.

وفي الجلسة اعترف المتهم ” ب .عبد الرحيم” خلال مثوله للمحاكمة، بأنه اعتدى على الضحية بسبب انزعاجه من ترويجه للمخدرات بالحي، وبيوم الوقائع توجه اليه وحدثه في الامر وهو الذي لم يتقبله فنشبت بينهما مناوشات كلامية تطورت الى مشاجرة وخلالها وجه له طعنات بواسطة سكين كان يحمله معه، نافيا محاولته قتل الضحية او الترصد له لنفس الغرض، نفيا قاطعا في كلمته الأخيرة من القاضي افادته بأوسع ظروف التخفيف.