الحبس 3 سنوات نافذة لرئيس إتحاد البليدة بسبب صك بدون رصيد

أدانت محكمة البليدة رئيس إتحاد البليدة “ع،شعيب”،الأسبوع المنصرم بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع إلزامه بغرامة مالية قدرها 13 مليون دينار.

حيث توبع رئيس إتحاد البليدة بتهمة تقديم صكوك بدون رصيد، وصلت قيمة أحد الصكوك 16 مليون دينار جزائري.

وعليه الزمت محكمة البليدة ع.شعيب بتسديد قيمة الصك والمحددة ب 11 مليون دينار وهي القيمة المتبقية على اعتبار ان الضحية تسلم 5 مليون دينار.

بالاضافة إلى إلزامه بدفع 2 مليون دينار جزائري كتعويض على الأضرار اللاحقة به.

وكان رئيس إتحاد البليدة، قد عارض في الحكم الغيابي الذي صدر في حقه يوم 25 فيفري 2018، اين منحت له المحكمة أجلين لتسوية الوضعية.

ويتواجد المتهم حاليا رهن الحبس منذ الثلاثاء الماضي، لقضاء العقوبة المسلّطة في حقه، حيث تم القبض عليه داخل مكتب أحد أصدقائه بوسط البليدة.