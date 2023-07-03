الحبس 4 سنوات يهدد “حسان الباتوار” ضبط بحوزته 115 قرص مهلوس للمتاجرة بها

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين، تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة. قدرها 100 ألف دج، في حق المتهم الموقوف ” م.ح”، المكنى بالحي ” حسان باتوار”. مسبوق قضائيا في السرقة، عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية لغرض عرضها على الغير.

بحيث تم توقيف المتهم وعرضه أمام هيئة المحكمة. بعد ضبطه متلبسا باخفاء كمية من المؤثرات العقلية وسط الاحراش، فور مشاهدته رجال الشرطة بالحي الذي يقطن به.

بحيث كللت العملية بحجز 115 قرص مهلوس من نوع ” بريغابريل ” مخبأة بالقرب من مكان تواجد المتهم، بالاضافة الى ضبط مبلغ مالي يقدر ب73 ألف دج.

وفي الجلسة انكر المتهم علاقته بالمؤثرات العقلية محل الحجز نكرانا قاطعا، والتمس تبرئته من الوقائع المنسوبة إليه.