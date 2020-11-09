الحبس 5 سنوات لسارق شاحنة تبريد محملة بالحليب والياغورت في تيارت

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الحمادية في تيارت، من استرجاع شاحنة محملة بمادة الحليب ومشتقاته تمت سرقتها.

كما تم توقيف المتهم أثناء محاولته الفرار بعد سرقته للشاحنة.

وحسب ذات المصلحة الأمنية، تعود تفاصيل الحادثة، بعد إن كان الضحية البالغ من العمر 35 سنة، بصدد توزيع مادة الحليب والياوررت على المحلات التجارية ببلدية مهدية .

وأثناء تواجد المعني بحي الكومينال، دخل إلى محل آخر لمحاسبة التاجر على السلعة التي اقتناها منه تاركا محرك الشاحنة مشتغلا.

وفور خروجه تفاجأ بعدم وجود شاحنته، مما جعله يسارع في ابلاغ عناصر الدرك الوطني التي قامت بتفعيل مخطط السدود لمجابهة هذا النوع من السرقات عبر الإقليم.

وتم غلق جميع المحاور والمنافذ، وتمكن أفراد الفرقة الإقليمة لبلدية الحمادية من توقيف المتهم البالغ من العمر 24 سنة، والذي حاول الفرار وقام بمقاومة عناصر الدرك الوطني أثناء توقيفه.

وتم استرجاع الشاحنة مع سلعتها لصاحبها في ظرف وجيز.

وبعد الإنتهاء من الإجراءات، تم تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مهدية.

وتمت إحالة المعني، على جلسة المثول الفوري وصدر في حقه 5 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج و ايداعه الحبس.