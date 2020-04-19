الحبس 5 سنوات لشخصين ببشار بتهمة حيازة المخدرات وعرضها على الغير

تمكّنت قوات الشرطة لفرقة البحث والتدخل بأمن بشار، من معالجة عديد القضايا الإجرامية ووضع حد لنشاط مشتبه فيهم.

كما تمكنت ذات الفرقة، من حجز كميات من الكيف المعالج والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات الهيئة الأمنية، القضية الأولى تعود وقائعها لاستغلال معلومات من طرف قوات الشرطة لفرقة البحث والتدخل، مفادها قيام أحد المشتبه فيهم بترويج المخدرات.

ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، والتي مكنت من توقيف المشتبه فيه محل القضية.

كما مكنت عملية تفتيش منزل المشتبه فيه، من حجز 50 قرصا من نوعين مختلفا من المؤثرات العقلية، و26,5 غراما من الكيف المعالج.

بالإضافة إلى آلتين حادتين “كيتار”، مخصصتان لتهيئة قطع المخدرات لغرض ترويجها، ومبلغ مالي قدره 17.000 دج كعائدات ترويج هذه المواد.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام كيل الجمهورية لدى محكمة بشار بموجب ملف إجراء يحمل الوصف الجزائي، حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية وعرضها على الغير بطريقة غير شرعية.

أين صدر في حقه “أ.ر” إيداع بعد استيفاء إجراء المثول الفوري.

وتم توقيف مشتبه فيه في قضيةأخرى، جاءت على إثر استغلال معلومات تفيد بقيام المشتبه فيه محل القضية بترويج المخدرات على مستوى منزله العائلي.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم توقيف المشتبه فيه كما مكنت عملية تفتيش المنزل من حجز 10,55 غراما من الكيف المعالج، و21 قرصا من أنواع مختلفة من المؤثرات العقلية.

بالإضافة إلى آلة حادة “كيتار” مخصصة لتهيئة قطع المخدرات، ومبلغ مالي يبلغ 52.000 دج كعائدات ترويجها.

وبعد تقديم المشتبه فيه، أمام الجهات القضائية المختصة واستيفاء إجراء المثول الفوري، صدر في حقه أمر إيداع.

وفي قضية مماثلة تتعلق بحيازة المؤثرات العقلية وعرضها على الغير بطريقة غير شرعية، تم توقيف مشتبه فيه في عقده الثاني من العمر.

أين ضبط على مستوى أحد الأحياء وبحوزته كمية 12 قرصا من نوع بريليكا و300 ملغ، مقص صغير تهيئتها للترويج، ومبلغ مالي، و5.000 دج كعائدات ترويجها.

وبعد تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، واستيفاء إجراء المثول الفوري، استفاد من استدعاء مباشر لجلسة المحاكمة.

إلى ذلك وفي سياق ذي صلة بمكافحة هذه الجرائم، تم توقيف شخصين مشتبه فيهما عن قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية وعرضها على الغير بطريقة غير مشروعة.

وتم توقيف المشتبه فيهما على متن دراجة نارية، أين ضبط بحوزتهما على كمية 18 قرصا مهلوسا من نوعي ريفوتريل، و2 ملغ وبريقابالين 300 ملغ، آلة حادة “كيتار”.

بالإضافة إلى مبلغ مالي يبلغ 12.700 دج كعائدات ترويج المهلوسات.

كما مكنت عملية تفتيش منزل أحد المشتبه فيهما، من ضبط وحجز كمية 14.95 غراما من مادة الكيف المعالج، على شكل أعمدة مهيأة للترويج.

وبعد تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، واستيفاء إجراء المثول الفوري، صدر في حق كل منهما حكما بالحبس لخمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 100.000 دج.

وتبقى قوات الشرطة لأمن ولاية بشار مجندة في إطار الالتزامات الرامية لضمان أمن الأشخاص والممتلكات، ومكافحة شتى أشكال الإجرام الحضري في كل الظروف والأحوال.