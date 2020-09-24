الحبس 7 سنوات لـ3 أشخاص تورطوا في المتاجرة بالمخدرات بالطارف

تمكنت مصالح أمن الطارف، ممثلة في أمن دائرة القالة، من الإطاحة بعصابة إجرامية خطيرة تتكون من 3 أشخاص ينحدرون من مدينة القالة.

وحسب بيان لذات الهيئة الأمنية، ينشط المعنيون، في إطار عصابات الأحياء، وأفرادها مختصون في مجال المتاجرة وترويج المخدرات والحبوب المهلوسة.

وكذا الاعتداء على المواطنين وترهيبهم، باستعمال أسلحة بيضاء.

ومكنت العملية، من حجز 14 قطعة من الأسلحة البيضاء المحظورة مختلفة الأنواع والأحجام.

بالإضافة إلى 23 قطعة من الكيف المعالج مهيأة للترويج، و39 قرص مهلوس ومبلغ مالي معتبر يعد من عائدات عملية الترويج.

وبعد إستفاء جميع الإجراءات القانونية في حقهم، أنجز ضد المعنيين ملف قضائي عن قضية تكوين جمعية أشرار، لغرض ارتكاب جنحة حيازة وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع.

بالإضافة إلى حيازة أسلحة بيضاء محظورة بدون مبرر شرعي.

وقدم المشتبه فيهم، أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة، وبعد إجراء المثول الفوري صدر في حقهم جميعا حكم قضائي يقضي بإدانتهم جميعا بـ7سنوات حبس نافذة مع الإيداع.