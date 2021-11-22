الحبس يصل إلى عامين و20 مليون سنتيم غرامة لأصحاب الباركينغ

كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي خلال مناقشته مشروعي قانونين يعدل الأول ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات أمام نواب البرلمان. وفي جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي اكد وزير العدل أن استغلال الطرق والمساحات العمومية بدون رخصة كموقف للمركبات يترتكب عنه أحكام قضائية.

وأوضح عبد الرشيد طبي أن 70 بالمائة من الشباب البطال هم من يتوجهون لإقامة حظائر عشوائية أوما يعرف بـ البركينغ كما إعتبرها الوزير الربح السهل والسريع من خلال الإسولاء على جهة معينة من الطرقات ويفرض فيها قانونه بتهديد الناس وزرع الرعب لأصحاب المركبات.

وواصل وزير العددل حافظ الأختام أن الحظائر العشوائية غزت الشوارع وأصبحت ظاهرة مقلقة وجب عليها تنظيمها في إنتظار الادارة تنظم نفسها. كما دعا الوزير الإدارات الجماعات المحلية متمثلة في البلديات إلى تنظيم نفسها وإحتواء هذه الظاهرة

وقال الوزير أن العقوبات التي سيتم فرضها على اصحاب الحظائر العشوائية من 6 أشهر إلى عامين مع غرامة مالية 25 ألف إفى 200 الف دينار. وهذا مع مع مصادرة الأموال الصادرة عنها.

كما نقاش اليوم وزير العدل حافظ الأختام نصي العقوبات والمضاربة غير المشروعة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي