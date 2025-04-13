الحبس المؤقت للمدعو “الحاج كمال” وشريكه بتهمة بانتحال صفة الغير واستغلال النفوذ والنصب

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رئيس بيانا حول توقيف المدعو “الحاج كمال” والمدعو “س.ب” بتهمة بانتحال صفة الغير واستغلال النفوذ والنصب.

واوضحت بيابة الجمهورية لدي محكمة بئر مراد رئيس أنه وعلى اثر ورود معلومات تفيد قيام شخص بانتحال صفة الغير واستغلال النفوذ والنصب عن طريق التوسط لدى المصالح التابعة لوزارة العدل.

قامت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالجزائر يوم 9 أفريل 2025 بإيقاف الشخص المشتبه فيه وهو المسعى (ب.ك) المدعو الحاج كمال رفقة المدعو (س.ب) الذي كان بصدد التدخل لصالحه في القضية المتابع من أجلها.

والتي بينت التحريات أنه محل أمر إبداع صادر ضده عن مجلس قضاء البليدة بشأنيها

وتم تقديم اليوم المشتبه فيما أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس أين تم فتح تحقيق قضائي ومتابعة المسمى (ب.ك) المدعو الحاج كمال يجنح إستغلال النفوذ الشروع في النصب، حيازة وثائق مصلفة دون أن يكون مؤهلا لذلك، إنتحال صفة وإخفاء شخص هارب من العدالة ومتابعة المدعو (س.ب) يجنح المشاركة.

بعد سماع المتهمين عند الحضور الأول أصدر قاضي التحقيق أمراً بوضعيما رهن الحبس المؤقت.