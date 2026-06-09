الحبس لأفراد شبكة حاولت إغراق العاصمة بـ 423 ألف قرص “بريغابالين” مموّهة بالرمل والحصى

إلتمست النيابة العامة بمحكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق شبكة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

الشبكة تضم 12 متهما من بينهم إثنين في حالة فرار وهو كل من المدعو “ن.معمر” و “غ.سفيان”. و6 متهمين موقوفين بالسجن، يتواجد بينهم 3 أشقاء من عائلة واحدة ويتعلق الأمر بكل من المدعو “ب. إبراهيم إبراهيم”،”ب. إبراهيم أمين “و “ب.إبراهيم. صابر”. كما يتواجد سقيقين آخرين من عائلة أخرى ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ب.صالح أيمن )،و(ب.صالح أسامة). بينما استفاد متهم وحيد يدعى (ح.ابراهيم) من إجراءات الرقابة القضائية، و لم تحدد مصالح الأمن الهوية الكاملة ل4 متهمين ينشطون ضمن نفس الشبكة الإجرامية.

وقائع القضية

تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 05/01/2025 في إطار مكافحة الجريمة المنظمة والمتاجرة غير المشروعة بالأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية. وبناءا على معلومات وردت إلى مصالح الأمن، مفادها عزم شبكة إجرامية منظمة القيام بإستيراد أقراص مهلوسة ومؤثرات عقلية من خارج الوطن والتحضير لشحنها. إنطلاقا من مدينة الوادي وإعادة بيعها وترويجها بمدينة الجزائر بإستعمال وسيلة نقل تتمثل في شاحنة من الوزن الثقيل من نوع شاكمان بيضاء اللون.

وتمكّن رجال الشرطة من توقيف المتهم الأول المسمى (م.محمد،) الذي كان يقود المركبة في حدود الساعة الواحدة (13) سازوالا على مستوى بئر خادم الجزائر. كما تم توقيف المسمى (ب. صالح أسامة )و المسمى( ب. إبراهيم صابر) اللذان كانا على متن سيارة نفعية من نوع فيات DOBLO رمادية اللون.

وفي نفس العملية تم توقيف المسمى (ب. إبراهيم أمين)، الذي كان على متن سيارة نفعية من نوع فيات SCUDO رمادية. و الذين كانوا في مهمة فتح وتأمين الطريق للشاحنة المحملة بشحنة المؤثرات العقلية.

كما تمكن المسمى (ب. إبراهيم إبراهيم ) من الفرار الى وجهة مجهولة على متن سيارة من نوع HYUNDAI VENUE، والذي كان يقوم بفتح وتأمين الطريق للشاحنة منذ إنطلاقها من ولاية الوادي.

وعلى إثر عملية تفتيش الشاحنة تبين أنها محملة بشحنة من الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية من نوع بريقابالين 300 ملغ أجنبية الصنع تقدر 422780 كبسولة. مموهة تحت الرمل والحصى بمقطورة الشاحنة السالفة الذكر.

فتح تحقيق وتوقيف باقي المتهمين

وعليه أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 2025.01.05 بفتح تحقيق والرامي لتفتيش منزل المتهم (ب صالح أسامة) الكائن بإقامة (ألكو سلام ) بجنان السفاري بئر خادم. تم تفتيش منزل المعني وتم حجز 7 هواتف نقالة منها مزودة بشريحة هاتفية أجنبية جواز سفر جزائري مسجل بإسم (ي. آية. أوراق نقدية من العملة الوطنية ممزقة و بدون قيمة ؛بطاقة تعريف وطنية مسجلة بإسم ( ق. أيوب). بالإضافة كذلك إلى نسخة من رخصة سياقة للمشتبه فيه (ب. صالح أسامة) دفتر ملاحظات يحتوي على المعاملات التجارية المشبوهة للمتهم ذاته ،بطاقة تعريف وطنية مسجلة بإسم (ص. عبد الرزاق) ممزقة. حصالة تحتوي على عملات معدنية نقدية وطنية، وكيس بلاستيكي صغير يحتوي عملات معدنية نقدية تقدر قيمتها بـ 21800 دج. (04) عقود من المعدن الأصفر + (08) أساور يد من المعدن الأصفر، (06) خواتم من المعدن الأصفر + أربعة (04) أزواج من الأقراط من المعدن الأصفر + قلادة من المعدن الأصفر + فلادة و سلسلة من المعدن الأصفر.

محاولة فرار فاشلة

بعد الانتهاء من عملية التفتيش حاول المتهم( ب. صالح أسامة )الفرار من أفراد مصالح الأمن. وقام بالقفز من شرفة منزله بالطابق الأول وسقط على سلالم مدخل العمارة. مما أدى لإصابته بكدمات على مستوى ذراعه الأيسر، وتم نقله في الحين للمؤسسة الإستشفائية مصطفى باشا للعلاج.

وكلتت التحريات بعدما تمت عملية تفتيش منزل المتهم (ب. إبراهيم أمين) بتوقيف المسمى(ب.صالح أيمن )والمسمى (ج. إبراهيم) المدعو (صالح). اللذان أكدا خلال الاستغلال الأولي لتصريحاتهما أنهما قدما من ولاية عنابة لغرض تهريب ونقل مركبات تعود للشبكة الإجرامية.

وأسفرت عملية التفتيش عن العثور بداخل كراس على مجموعة من الأوراق المالية للعملة الوطنية ممزقة وبدون قيمة کراس مدون بداخله مجموعة من الحسابات عن عمليات شراء وبيع المؤثرات العقلية. كما تم إسترجاع سيارة من نوع HYUNDAI VENUE ملك للمتهم (ب. صالح أيمن)، والتي عثر فيها بعد تفتيشها على هاتف ذكي وجهازي لوحيين IPAD مجموعة من الوثائق المختلفة خاصة بالمتهم (بو. صالح أيمن).

اعترافات متهم لتهريب مركبات العصابة

واعترف المتهم (ب.ص.أيمن) خلال التحقيق الابتدائي بأنه تلقى إتصالا هاتفيا من المتهم (ب. إبراهيم إبراهيم)، هذا الأخير أبلغه بأن شقيقه ( صالح أسامة) موقوف. وعليه طلب منه التنقل المدينة الجزائر العاصمة وتهريب باقي المركبات التي تعتبر من العائدات الإجرامية للشبكة الإجرامية و إرسالها لمدينة الوادي. والتي سيكون هو في استقبالها وعليه تنقل يضيف المتهم(أيمن) إلى الجزائر العاصمة رفقة المسمى (ح. إبراهيم ) على متن سيارته الخاصة من نوع (HYUNDAI VENUE )، وقام بإسترجاع دراجة نارية من الحجم الكبير من نوع BMW وسيارة من نوع HYUNDAI VENUE وأرسلها للمتهم المسمى ( إبراهيم ) عبر شاحنة خاصة بخدمات الراب والجر.

كما أكد المتهم بأنه يعرف المسمى (م. محمد) وكان على علم مسبق بنقل هذا الأخير لشحنة من الأقراص المهلوسة لفائدة المتهم المسمى( ب.صالح أسامة). بإستعمال الشاحنة من نوع شاكمان التي تم حجزها.

بإستغلال هذه التصريحات تم توقيف المتهم ( ب.إبراهيم إبراهيم) بتاريخ 2025.01.07 في حدود الساعة الرابعة والنصف صباحا على مستوى مستودع بالقرب من محور دوران شرم الشيخ الوادي. كما تم خلالها إسترجاع وحجز المركبتين المهربتين المتمثلتين في الدراجة النارية من الحجم الكبير من نوع BMW والسيارة بيضاء اللون من نوع HYUNDAI VENUE وهي ذات السيارة التي كانت تستعمل في فتح وتأمين الطريق للشاحنة المحملة بشحنة الأقراص المهلوسة.