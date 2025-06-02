الحبس لأفراد عصابة ضُبطت بحوزتهم 70 كلغ من الكيف المغربي

أمر قاضي التحقيق بقسم مكافحة الجرائم العابرة للحدود بسيدي امحمد، بإيداع عصابة متكونة من 20 شخصاً، من بينهم امرأتان، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة.

وجاء هذا بعد قيامهم بإدخال حوالي 70 كلغ من الكيف المعالج من المغرب بطريقة غير شرعية بهدف ترويجها بأرجاء الوطن.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، تم تفيكك عناصر هذه الشبكة الإجرامية من طرف الفرقة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة التي تمكنت من توقيف المتهمين، من بينهم اشخاص مسبوقون قضائيا تترواح أعمارهم بين 20 و30 و40 سنة.

وتم توقيف شخصين كانا على متن مركبة رباعية الدفع على مستوى الطريق الرابط بين ولايتي سعيدة وعين الصفراء.

وبعد توقيفهما وتفتيش المركبة تفتيشا دقيقا، تم العثور بداخلها على كمية من المخدرات من نوع الكيف المعالج. مخبأة بإحكام داخل أجزاء المركبة.

بالإضافة إلى مبالغ مالية بقيمة 400 مليون سنتيم من عائدات ترويج هذه السموم.

وتم توقيف باقي أفراد الشبكة الإجرامية، وعددهم 18 شخصاً آخرين، من بينهم امرأتان. ينشطون في نقل والاتجار غير المشروع بالمخدرات القادمة من المغرب. انطلاقا من الولايات الغربية للوطن باتحاه ولايات الوسط.

المتهمون وجهت لهم تهم تكوين جماعة إجرامية مختصة في الاستيراد والحيازة والنقل والتخزين والتوزيع والاتجار غير المشروعين في المخدرات الصلبة “كوكايين”.