الحبس لشابين استدرجا سائقًا.. هدداه وسرقا هاتفه بسيدي عبد الله

تابعت محكمة الشراقة، مساء اليوم الأربعاء، شابين يتراوح عمراهما بين 20 و22 سنة عن تهمة السرقة بتوفر طرفي التعدد والليل. وذلك على خلفية استدراجهما سائق سيارة ناشط عبر تطبيق توصيل إلكتروني. ثم تهديده بسكين وسرقة هاتفه النقال والفرار.

ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها الضحية أمام مصالح الدرك الوطني بسيدي عبد الله. تفيد بأنه تلقى طلبية توصيل على التطبيق الذي يعمل به سائقًا، وذلك من ولاية البليدة باتجاه سيدي عبد الله حيث قبِل الطلب بعد تحديد السعر.

ولمّا وصل وجد أن الزبونين شابين في مقتبل العمر أقلَّهما لوجهتهما وكان ذلك حوالي الساعة التاسعة مساءً. ولدى وصوله إلى المدينة الجديدة بسيدي عبد الله، طلبا منه التقدم قليلا بين العمارات وسط الظلام. ليتفاجأ بالشاب الذي كان جالسا خلفه يشهر سكينا في وجهه ويهدده بالاعتداء ويطلب منه الخضوع له، ثم طلب هاتفه النقال. حيث سرقه ولاذ بالفرار رفقة شريكه الذي بدى أنه كانا على اتفاق مسبق معه.

وقام السائق بمطاردتهما، غير أنه سقط وتعرض لإصابة على مستوى الرجل، ثم نادى على الجيران بالحي طالبا المساعدة. ليتم توقيف أحدهما وحجز حقيبته اليدوية التي كانت تحتوي على مبلغ مالي يقدر بـ 1000 دج فقط. واسترجاع هاتفه النقال، ثم استدعاء وتبليغ مصالح الدرك الوطني التي لبّت النداء على الفور وقامت بتحويل المتهم على التحقيق الأمني ومن ثم توقيف شريكه.

المتهمان مثُلا للمحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري، وتفاوتت تصريحاتهما بالجلسة بين الاعتراف بالواقعة ونكرانها. من جهته أكد الضحية تعرضه لاعتداء سافر من قبل المتهمين وتضرره الكبير من الواقعة وتنازل عن طلب تعويض منهما.

وعليه، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً مع 500 ألف دينار في حق المتهم. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية، توقيع عقوبة عامين حبساً نافذاً مع 100 ألف دينار غرامة مالية مع الإيداع للمتهمين.