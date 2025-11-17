الحبس لشاب اختطف طفلًا بالعاصمة

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر حكمًا يقضي بإدانة شاب في العقد الثالث من العمر (م.ع) بعقوبة 3 سنوات حبسًا، منها عام غير نافذ، وذلك بعد قيامه باختطاف طفل بالعاصمة.

تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها إلى شكوى رفعتها والدة الطفل ضد المتهم (م.ع) الذي قام باختطافه بغرض استرداد مبلغ 60 ألف دينار.

وأكدت والدة الطفل أن ابنها القاصر يدرس بالمتوسطة أمام مصالح الأمن بحي المعدومين، وأثناء واقعة الاختطاف كان يلعب رفقة ابن خالته أمام المنزل، وفوجئت باختطافه، وتحويله إلى منطقة هراوة.

وخلال جلسات التحقيق، تم سماع القاصر الذي صرّح بأنه بتاريخ الوقائع كان يلعب رفقة ابن خالته في الحي. حيث اقترب منه الجاني رفقة شخصين آخرين. وأخبراه بأن شقيقه (ي) تعرض لحادث مرور وطلب منه مرافقته إلى مستشفى مصطفى باشا. مضيفًا أن المتهمان اتصلا بشقيقه المدعو (ي) وأعلماه بواقعة الاختطاف. مهددين بأنه في حال لم يحصل على المال سيصيبه مكروه. وبعدها توجها به إلى منطقة هراوة بالعاصمة قبل أن يسلماه إلى والديه.

وأثناء مثوله أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه. وأكد أنه لم يخطف الطفل القاصر بل تقرّب من عائلة شقيق الطفل المدعو (ي). وطلب منهم استرجاع أمواله التي سرقت منه من طرف ابنهم. والتي قدرت بـ6 ملايين سنتيم، مؤكدا بأن الشكوى التي رفعت ضده بغرض الانتقام منه.