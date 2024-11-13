الحبس لشبكة إجرامية تتاجر بأكثر من 5 آلاف قرص إكستازي

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بإيداع شبكة إجرامية تتكون من 3 أشخاص رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. بعد أن تم ضبط بحوزتهم على أكثر من 5 آلاف قرص مهلوس من نوع “إكستازي”، ومبالغ مالية بالعملة الصعبة.

وتعود تفاصيل قضية الحال إلى توقيف أحد المتهمين رفقة شريكه من قبل عناصر الضبطية القضائية بأمن ولاية الجزائر على مستوى أحد الأحياء بالعاصمة.

عثر بحوزتهم على أكثر من 5 ألاف قرص من المخدرات الصلبة من نوع ” إكستازي” كانت موجهة للترويج. كما تم ضبط بحوزتهم على مبلغ مالي يقدر بـ50 مليون سنتيم ناتج عن ترويج هذه السموم. و مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ 2000 أورو .

وبعد تحويل المشتبه فيهما على العدالة، وجهت لهما تهم تكوين جمعية أشرار، جنحة الحيازة والتخزين والنقل لغرض المتاجرة غير المشروعة بالمخدرات الصلبة من طرف جماعة إجرامية منظمة.