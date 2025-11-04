الحبس لشيخ طاعن في السن قام بتنفيذ حكم قضائيّ مرتين لحصوله على تعويض

قامت عناصر الأمن بالعاصمة بتوقيف شيخ طاعن في السن بالغ من العمر 74 سنة. بعدما صدر ضده حكم غيابي قضى بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذًا مع أمر بالقبض عليه، بعد متابعته بتنفيذ حكم قضائي مرتين.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، المتهم مثُل لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده عن الجهة القضائية ذاتها، إثر شكوى رفعها ضده صاحب صيدلية لقيام المتهم ببلاغ كاذب مع تقديمه وثيقة مزورة من أجل استصدار حكم بغرامة تهديدية لتنفيذها. مع العلم أن المتهم سبق وأن صدر لصالحه حكم عن القسم الاجتماعي وقام بتنفيذه وتحصل على تعويض قدره 160 مليون سنتيم.

المتهم “ق.م” وأثناء مثوله أمام قاضي الجلسة وجهت له تهم تتعلق بالتصريح الكاذب وشهادة الزور.

هذا، في وقت أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه وصرّح لهيئة المحكمة بجهله بالقانون وعدم إدراكه بالإجراءات والقوانين المتابع بها. مطالبا من هيئة المحكمة بالعفو عنه وإفادته بظروف التخفيف. فيما حدد القاضي النطق بالحكم في القضية إلى جلسة لاحقة.