الحبس لعصابة من 5 أشخاص زرعت الرعب وسط سكان العاصمة

أمر قاضي الجلسة بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بإيداع 5 شباب رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.

كانوا ينشطون ضمن عصابة أحياء زرعت الرعب وسط سكان العاصمة.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة من توقيف 5 شباب تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة. كانوا يستغلون أحد الأحياء الشعبية بالعاصمة، لترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، مع التهديد والاعتداء بواسطة أسلحة بيضاء.

بعد التحريات الميدانية، قامت عناصر الأمن بمداهمة الحي وتوقيف عناصر الشبكة الإجرامية. من بينهم مسبوقون قضائيا.

وتمكنت مصالح الأمن من ضبط وحجز كمية من المؤثرات العقلية، أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام، مبالغ مالية من عائدات البيع غير المشروع لهذه السموم.

المتهمون وبعد تحويلهم على العدالة بموجب إجراءات المثول الفوري، وجهت لهم جنحة إنشاء والانخراط وقيادة عصابة أحياء. الغرض منها خلق جو انعدام الأمن في الأحياء السكنية. وفرض السيطرة عليها وعرض المؤثرات العقلية على الغير.

وأمر قاضي الجلسة بتأجيل محاكمتهم إلى الأسبوع المقبل. مع أمر بإيداع جميع المتهمين رهن الحبس المؤقت.