الحبس لوكيل معتمد لدى فيات و4أشخاص آخرين بتهمة المضاربة في سيارات “دوبلو بانوراما”

تم، اليوم الخميس، إيداع وكيل معتمد لدى فيات و4 أشخاص آخرين الحبس المؤقت، بتهمة المضاربة بسيارات “دوبلو بانوراما”. حسب بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فإنه تم توقيف وكيل معتمد لدى فيات وأربعة أشخاص آخرين بتهمة المضاربة.

وأوضح بيان وكيل الجمهورية أن الوكيل المعتمد عرض سيارات “دوبلو بانوراما” للبيع بسعر 505 مليون سنتيم.

وتم فتح التحقيق في القضية بعد تداول منشور عبر منصة إلكترونية يتضمن صورا لسيارات “دوبلو”.

وبعد مثول الموقوفين الخمسة، اليوم الخميس، أمام نيابة الجمهورية، تقرر إيداعهم الحبس المؤقت. يضيف بيان وكيل الجمهورية لدى الهيئة القضائية ذاتها.