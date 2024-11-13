الحبس 5 سنوات لـ مارين لوبان بتهمة الاختلاس

أفادت وكالة “أ.ف.ب” الفرنسية، سهرة اليوم الأربعاء، إدانة رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني، مارين لوبان، بالسجن 5 سنوات منها سنتان نافذتان، وحكم بعدم الأهلية لخمس سنوات.

وجاء هذا الحكم من محكمة باريس عن قضية المساعدين البرلمانيين لحزب الجبهة الوطنية.

ومثُلت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، أمام محكمة باريس الجنائية يوم 30 سبتمبر الماضي رفقة 24 عضوا في حزبها. بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين في حزبها.