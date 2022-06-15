الحبوب “كاينة”.. ووسائل النقل “ماكاش”!

باشرت اللجان الولائية بالتنسيق مع المصالح الأمنية، تحت إشراف ولّاة الجمهورية، حملة مداهمات فجائية لأصحاب مخازن الحبوب والمطاحن ومراقبة عمليات نقلها من وإلى التعاونيات، من أجل ضمان تجميع أكبر الكميات الممكنة ومقاضاة كل منتج محتال.

حملة مداهمات لمخازن الخواص والمطاحن من طرف مصالح الأمن واللجان الولائية للكشف عن المنتجين المحتالين

وقالت مصادر مسؤولة في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، إن حملة الحصاد لهذا الموسم تسير على قدم وساق، بعد تدخل ولّاة الجمهورية والإشراف عليها عبر لجان ولائية تتكون من عدة مصالح، ممثلة عن قطاع الفلاحة والتجارة والديوان المهني الجزائري للحبوب، وكذا الأمن، تقوم بمراقبة إنتاج الحبوب وتتبع مساره، كما تقوم – تضيف ذات المصادر – بمداهمات للمخازن التابعة للخواص، وكشفت على أن العملية هذه سمحت إلى غاية اليوم بتجميع أزيد من مليون وخمسمائة ألف قنطار من الحبوب على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة.

الناقلون الخواص يرفضون التعاقد مع التعاونيات بسبب السعر المرجعي المعتمد عام 2002

ورغم الإجراءات المتخذة من أجل ضمان السير الحسن لحملة الحصاد، إلا أن الديوان المهني للحبوب يعاني من مشكل رهيب، يتمثل في نقص وسائل النقل من أجل نقل المنتوج من الفلاح المنتج إلى التعاونيات، بسبب قلّة وسائل النقل في الحظيرة المتوفر عليها، والتي قابلها عزوف رهيب من طرف المختصين في مجال النقل من القطاع الخاص على التعاقد مع الديوان بسبب السعر المرجعي المعتمد، والذي يعود إلى عشرين سنة خلت، أي إلى عام ٢٠٠٢، ما حال دون التمكن من تجميع كميات كبيرة لا تزال مكدسة لدى المنتجين، وما ساهم أيضا في تسجيل تأخر رهيب في عمليات تفريغ البواخر المحمّلة بالحبوب المستوردة من الخارج.

وبشأن التعاقد مع المجمّع العمومي للنقل “لوجيترونس” من أجل التخلص من أزمة النقل. ردت مصادرنا قائلة: “خدمات المجمع في مرحلة تجريبية من طرف الديوان. وتم توفير سبع شاحنات للنقل إلى غاية اليوم، وهذا لا يكفي”.

يحدث ذلك في وقت تتوقع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تجميع أربعة وثلاثين مليون قنطار من الحبوب في موسم الحصاد الحالي.

وكان رئيس الجمهورية قد قرر رفع سعر الحبوب المقتناة من المنتجين بشكل يهدف إلى تشجيع الفلاحين على إنتاج هذه المادة الاستراتيجية.

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