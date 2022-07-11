الحبوب.. منظمة الفاو ترفع توقعاتها للإنتاج العالمي في 2022

رفعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” توقعاتها بالنسبة للإنتاج العالمي من الحبوب في 2022 بـ7 ملايين طن في يوليو. مقارنة بالشهر الماضي، لتستقر عند 2.792 مليون طن.

وحسب موجز الفاو حول إمدادات الحبوب والطلب عليها، فإنه لا يزال دون الإنتاج العالمي المحقق بـ2021 بنسبة 0.6 بالمائة. كما أرجعت المنظمة الأممية هذه الزيادة الشهرية، بشكل أساسي لمراجعة نحو الأعلى لتوقعات إنتاج الحبوب الخشنة، قدرها 6.4 ملايين طن. حيث من المتوقع أن يبلغ الإنتاج العالمي من هذه للحبوب 1.501 مليون طن في عام 2022. أي أقل بنسبة 0.5 بالمائة فقط من إنتاج عام 2021.

وبالنسبة للتوقعات المتعلقة حول الاستخدام العالمي للحبوب في الفترة 2022-2023، فقد تم رفعها أيضا بزيادة قدرها 9,2 مليون طن. لتستقر عند 2.797 مليون طن, ولكنها لا تزال دون المستوى المسجل في الفترة 2021-2022 , بمقدار 1,7 ملايين طن (0,1 بالمائة). وحسب الفاو فان هذه الوضعية تعود اساسا الى توقع انخفاض استعمالها لتغذية الانعام.

في حين، تبلغ توقعات المنظمة للمخزونات العالمية من الحبوب عند نهاية المواسم الفلاحية , 854 مليون طن في عام 2023. ما يمثل ارتفاعا بمقدار 7,6 ملايين طن مقارنة بالشهر الماضي. وفي المقابل, اشارت المنظمة الى تسجيل انكماش سنوي , بنسبة 0,6 بالمائة 5,0 ملايين طن.

وينتظر أن ينتقل معدل المخزون للاستخدام العالمي من 30,7 بالمائة في الفترة 2021-2022 إلى 29,8 بالمائة في الفترة 2022-2023.

وبالنسبة إلى التجارة العالمية بالحبوب في الفترة 2022-2023 ما مقداره 468 مليون طن، أي بنمو قدره 4.8 ملايين طن. مما كانت عليه خلال الشهر الماضي ولكنها تمثل أدنى مستوى لها خلال ثلاثة مواسم. وتراجعا قدره 11.4 ملايين طن (2.4 بالمائة) عن الحجم المسجل خلال الموسم 2021-2022.

كما تتوقع المنظمة الأممية، أن تسجل تجارة الحبوب الخشنة، التي تستحوذ على القسم الأكبر من هذا التراجع. انكماشا قدره 4.1 بالمائة (9.5 ملايين طن) في الفترة 2022-2023 “يوليو-يونيو” عن المستوى المتوقع للفترة 2021-2022.