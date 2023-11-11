الحبوب والحليب.. لا ندرة ولا طوابير

تضاعف، المخزون الاستراتيجي من الحبوب ومسحوق الحليب 3 مرات خلال السنتين الأخيرتين. حسب ما صرح به وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني.

وأوضح، وزير الفلاحة، اليوم السبت، أن هذا الرقم أدى إلى تحقيق وفرة في مادتي الحبوب ومسحوق الحليب في السوق. كما اختفت بعض الظاهر التي تدل على الندرة، قائلا “الطوابير”.

وأشار هني، إلى أن هذه الوفرة جاءت بفضل إعادة النظر في شبكة توزيع الحليب المبستر تحت مراقبة مصالح وزارة التجارة. مذكرا “أن المخزون الإستراتيجي لهذه المواد سنة 2019 وصل آنذاك إلى شهر فقط بالنسبة للحبوب ومسحوق الحليب”. و”اليوم والحمد لله بفضل الإجراءات الجريئة المذكورة سالفا، أصبح هذا المخزون يفوق ويغطي الاحتياجات الوطنية على المدى الطويل”.

و في إطار المحافظة على مكسب الاكتفاء الذاتي في إنتاج البذور بالنسبة لشعبة الحبوب، -يقول الوزير-، “تمكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال”. “مما سمح للجزائر باقتصاد ما قيمته 450 مليون دولار سنويا (وهو مبلغ لا يستهان به) وهذه هي السيادة الغذائية الحقيقية” .