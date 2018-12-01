الحبوب والزيوت ترفع واردات الجزائر من الغذاء بـ 130 مليون دولار

ارتفعت فاتورة واردات المواد الغذائية التي تمثل حوالي 19 بالمائة من تركيبة الواردات الجزائرية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018.

مدفوعة بارتفاع واردات الحبوب والسميد والدقيق الابيض و كذا مجموعة مستخلصات الزيوت ومستخرجات الصويا.

وبلغت الفاتورة الاجمالية لواردات المواد الغذائية 7.25 مليار دولار 7.12 مليار دولار في نفس الفترة من 2017.

بارتفاع قدر ب 130 مليون دولار بنسبة 1.83 بالمائة حسب احصائيات الجمارك الجزائرية.

ونجم ارتفاع واردات المواد الغذائية عن ارتفاع واردات الحبوب والسميد والدقيق الابيض بزيادة 36 بالمائة.

والتي ارتفعت الى 2.61 مليار دولار مقابل 2.27 مليار دولار، مرتفعة بـ 340 مليون دولار بزيادة 15 بالمائة.

وسجلت فاتورة واردات الزيوت ومستخرجات الصويا ارتفاعا بازيد من 222.84 مليون دولار بزيادة 61.73 بالمائة.

مرتفعة من 361 مليون دولار الى 583.84 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الاولى من 2018.