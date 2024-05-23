الحجاج الجزائريون في مزارات المدينة المنورة

توجه أمس الأربعاء فوج من الحجاج الجزائريين الميامين إلى المزارات الواقعة في المدينة المنورة. ليتعرفوا على أهم المعالم الدينية الواقعة بها.

وكانت وجهة الحجاج الميامين الذين زاد عددهم عن 470 حاجا و حاجة جبل أحد. و مسجد القبلتين وأخيرا مسجد قباء.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد إستغل الحجاج تواجدهم بالمدينة المنورة لزيارة مقبرة شهداء أحد. للترحم على ارواحهم الطاهرة اقتداء بسنة الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم-. ليصلوا بعدها ركعتين في مسجدي القبلتين وقباء احياء لسنة النبي الكريم.

من جهته قال إدريس بن هاشم رئيس فرع المزارات في البعثة الجزائرية للحج. إن الهدف من زيارة هذه المعالم الدينية بالمدينة المنورة هو زيادة الإيمان في هذه الأيام المباركة. والتعرف على هذه المساجد والمواقع الأثرية والمباركة.

من جهتهم عبر الحجاج عن سعادتهم بهذه الزيارات مشيدين بالتنظيم والظروف الحسنة التي مكنتهم من اداء واجباتهم الدينية بيسر وطمأنينة