الحجاج الجزائريون يصنعون الحدث خلال متابعتهم للاستعراض العسكري

صنع حجاج الجزائر الفرحة بالذكرى في السعودية، وهم يتابعون الاستعراض العسكري عبر الشاشة العملاقة. التي نصبتها بعثة الحج الجزائرية بمقرها بمكة المكرمة.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، في منتزه الصابلات بالعاصمة أضخم استعراض عسكري منذ 33 سنة. كما يشهد الاستعراض حضور كبار المسؤولين، يتقدمهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والفريق الأول رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة.

وفي البداية، قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع الفريق الأول السعيد شنقريحة، التحية لمختلف القوات. على غرار القوات البحرية، الجوية البرية، الخاصة وأيضا أشبال الأمة. حيث ألقى رئيس الجمهورية كلمة افتتاحية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ60 للاستقلال 5 جويلية.

وحضره رؤساء دول كل من تونس، فلسطين، النيجر، الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، كضيوف شرف فضلا عن ممثلي بعض الدول الشقيقة والصديقة.

كما عرف الاستعراض العسكري، حضور الفريق أول السعيد شنڤريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. ورئيسي كل من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول وأعضاء الحكومة، قائد الحرس الجمهوري. وقادة القوات وقائد الدرك الوطني وقادة النواحي العسكرية، ألوية وعمداء في الجيش الوطني الشعبي. ومسؤولين سامين في الدولة. بالإضافة إلى ممثلين عن الأسرة الثورية ومسؤولي وسائل الإعلام والأسرة الجامعية. وكذا ممثلي السلك الدبلوماسي وملحقي الدفاع المعتمدين في الجزائر.