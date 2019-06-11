الحجاج سيستلمون أمتعتهم بالفندق وليس في المطار بداية من الحج المقبل

وقعت وزارة الحج والعمرة السعودية اتفاقية مع الهيئة العامة للجمارك بالمملكة، لتكفل الأخيرة بنقل أمتعة الحجاج إلى فنادقهم بمكة.

وفي إطار تقليص مدة الإنتظار وتسهيل إجراءات الحجاج عند وصولهم إلى مطار جدة الدولي، قررت وزارة الحج عقد هذه الإتفاقية

في سبيل التخفيف على الحجاج وخدمة لضيوف الرحمان، بحيث لن يحمل أي حاج بداية من هذا الموسم هم الأمتعة،

بحيث سيستلم أمتعته عند فندق الإقامة مباشرة، أين ستتكفل الهيئة العامة للجمارك بنقلها إلى الفندق مباشرة، الذي سيقيم فيه الحاج.

ويخص القرار مطار جدة فقط، حيث سيسهل من مأمورية الحجاج، الذين يقضون ساعات في انتظار أمتعتهم، التي تخضع للتفتيش.