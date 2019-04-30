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الحجاج مخيّرون بين رفع البصمة في الجزائر أو السعودية وإعفاء 3 ولايات من العملية

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الحجاج مخيّرون بين رفع البصمة في الجزائر أو السعودية وإعفاء 3 ولايات من العملية
بقلم موسى.ب

خيّرت السعودية الحجاج الجزائريين، بين رفع البصمة الحيوية هنا بالمراكز المخصصة في الجزائر، أو القيام بذلك عند مطار الوصول بالمملكة.

وبالمقابل حسب منشور للديوان الوطني للحج والعمرة بصفحته الرسمية على الفايسبوك، فقد تم إعفاء حجاج ثلاث ولايات من العملية نهائيا.

ومن الولايات التي تم إعفاء حجاجها من عملية رفع البصمة الحيوية، تندوف، بشار وإيليزي، بحيث لن يكونوا ملزمين بأخذ بصماتهم.

وجاء هذا الإجراء بعد العراقيل والمشقة، التي كان يتعرض لها الحجاج، للتنقل إلى مراكز رفع البصمات فضلا عن أخذ المواعيد.

وقد اشتكت عديد الوكالات السياحية من إشكالية أخذ المواعيد، فضلا عن المشقة التي يتعرض لها الحجاج بالنظر لظروف الإستقبال وغيرها.


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